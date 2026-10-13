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Газета.ру

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Певица Зара призналась, что взвешивается каждый день

Певица Зара призналась, что взвешивается каждый день

Певица Зара рассказала «Пятому каналу», что ежедневно следит за своим весом. По словам Зары, она сразу же корректирует свой рацион, когда замечает изменения в весе.

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