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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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FFF представила новый логотип сборных Франции с обновленным изображением галльского петуха: «Это знаменует начало новой эры»

Федерация футбола Франции  представила новый логотип для всех сборных страны. Дизайн обновленной эмблемы вдохновлен первыми изображениями галльского петуха, которые использовались французскими сборными в 1920-х годах.

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