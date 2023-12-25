В Петербурге подросток получил ожог роговицы глаз из-за взрыва петарды

В Пушкине 13-летний подросток получил ожог роговицы обоих глаз из-за петарды. Об этом пишет 78.ru. © РИА Новости Отмечается, что 13-летний юноша в своей квартире разобрал петарду и поджог её, в результате чего она взорвалась у него в руках.