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В Петербурге подросток получил ожог роговицы глаз из-за взрыва петарды

В Петербурге подросток получил ожог роговицы глаз из-за взрыва петарды

В Пушкине 13-летний подросток получил ожог роговицы обоих глаз из-за петарды. Об этом пишет 78.ru. © РИА Новости Отмечается, что 13-летний юноша в своей квартире разобрал петарду и поджог её, в результате чего она взорвалась у него в руках.

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