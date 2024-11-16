Спустя годы после гибели Бодрова признание сделал Виктор Сухоруков: "Виноват перед ним. Очень виноват"

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Во время съёмок культового фильма "Брат" Виктор Сухоруков и Сергей Бодров быстро стали близкими друзьями.

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