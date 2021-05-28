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Законопроект об отмене пенсионной реформы рассмотрели на Совете Госдумы

Законопроект об отмене пенсионной реформы рассмотрели на Совете Госдумы

На заседании Совета Государственной Думы, под председательством В.В. Володина, был рассмотрен проект Федерального закона №1145526-7 "О признании утратившем силу Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"(это №350-ФЗ - закон о пенсионной реформе) и о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в части снижения нормативного пенсионного возраста и запрета на его повышение до 1 января 2035 года".

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Рожденный СССР
«....попинают из пустого в порожнее до осенних выборов - и все оставят как есть...» - очевидно и однозначно. Увы и ах.
иван шевченко
А чему удивляться? Буржуазному правительству в стране победившей контрреволюции народ не нужен. У них недра есть. А на обслуживание "трубы", выгребание недр и рубку леса гастарбайтеров завезут... враги народа и изменники Родины...
александр куприянов
Миронов очки зарабатывает
СанСаныч Демченко
СанСаныч Демченко
СанСаныч Демченко
Старые сказки на новый лад...
СанСаныч Демченко
Старые сказки на новый лад...
Рожденный СССР
Ага...
Обозреватель
только отмените ненавистную всеми пенсионную реформу!

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