Законопроект об отмене пенсионной реформы рассмотрели на Совете Госдумы

На заседании Совета Государственной Думы, под председательством В.В. Володина, был рассмотрен проект Федерального закона №1145526-7 "О признании утратившем силу Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий"(это №350-ФЗ - закон о пенсионной реформе) и о внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" в части снижения нормативного пенсионного возраста и запрета на его повышение до 1 января 2035 года".