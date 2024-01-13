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Иркутские учёные связали храп с ранним старением мозга

Иркутские учёные связали храп с ранним старением мозга

Учёные "Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека" (Иркутск) определили, что нарушения сна (в частности, храп) связаны с изменениями в работе мозга, которые указывают на его раннее старение.

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