Сотрудники и ветераны УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия»

17 сентября 2024 года сотрудники ОМПО УРЛС УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, представители региональной общественной организации «Ветераны органов внутренних дел Ямало-Ненецкого автономного округа» и администрация муниципального образования города Салехард приняли участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия».
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