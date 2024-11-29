Ассамблея Венесуэлы одобрила антисанкционный «закон Боливара»

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы единогласно одобрила закон, который может привести к запрету занимать государственные должности сроком до 60 лет для тех, кто поддерживает санкции в отношении страны.
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