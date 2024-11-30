🍇 Туристы из Китая и Турции заинтересовались крымскими винами «Новый год в Крыму как дома» — презентация продолжается.
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🍇 Туристы из Китая и Турции заинтересовались крымскими винами «Новый год в Крыму как дома» — презентация продолжается.