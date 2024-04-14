Россиянин, находящийся на борту захваченного иранцами судна, вышел на связь

Гражданин России Тимофей Колчанов, который находится на борту захваченного иранскими военными контейнеровоза MCS Aries, вышел на связь с семьей, сообщила в воскресенье, 14 апреля, его жена Мария Колчанова.
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