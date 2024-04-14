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Россиянин, находящийся на борту захваченного иранцами судна, вышел на связь

Россиянин, находящийся на борту захваченного иранцами судна, вышел на связь

Гражданин России Тимофей Колчанов, который находится на борту захваченного иранскими военными контейнеровоза MCS Aries, вышел на связь с семьей, сообщила в воскресенье, 14 апреля, его жена Мария Колчанова.

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