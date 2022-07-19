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У татарстанского регоператора сменился гендиректор

У татарстанского регоператора сменился гендиректор

По данным «Бизнес Онлайн», такое решение было принято акционерами головного офиса в столице страны. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», учредителем УК «ПЖКХ» является ООО «РТ-Инвест Финанс», которая принадлежит АО «РТ-Инвест» и Андрею Шипелову.

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