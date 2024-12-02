Хотим поздравить любимого папу и мужа Шпилевова Максима Николаевича! С днем рожденья поздравляем, Наш любимый и родной! Самый лучший папа в мире, Ну а муж ты золотой.
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Хотим поздравить любимого папу и мужа Шпилевова Максима Николаевича! С днем рожденья поздравляем, Наш любимый и родной! Самый лучший папа в мире, Ну а муж ты золотой.