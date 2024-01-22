На стенде Петербурга на выставке «Россия» объявили Героическую неделю

Её приурочили к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Героическая неделя объявлена на стенде Петербурга на выставке «Россия» в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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