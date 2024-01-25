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Самолету с главой МИД ФРГ Бербок не разрешили пролететь над Эритреей

Самолету с главой МИД ФРГ Бербок не разрешили пролететь над Эритреей

Самолет с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок во время полета в Джибути совершил незапланированную посадку в Саудовской Аравии, поскольку не получил разрешения на пролет над территорией Эритреи.

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