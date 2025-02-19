Иноагент Пономарёв планировал развал России вместе с сотрудниками СБУ

Иностранный агент Илья Пономарёв планировал развал России вместе с сотрудниками СБУ. Иноагент хотел убедить западных спонсоров, что сможет устроить вооружённый переворот, провести люстрацию, избавиться от госструктур и поделить страну на республики.
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