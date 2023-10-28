TAZ: Зеленский понимает туманность шансов вступления Украины в Евросоюз

Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS Президент Украины Владимир Зеленский призывает активизировать переговоры о вступлении страны в Евросоюз, хотя понимает, что эти желания далеки от реальности.
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