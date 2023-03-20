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Невролог Демьяновская: дневная сонливость является поводом обратить внимание на свое здоровье

Сильное или непреодолимое желание поспать днем при нормальных нагрузках и семи-восьми часовом сне должно стать поводом обратить внимание на свое здоровье.

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