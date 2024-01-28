Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у президента России Владимира Путина, не хочет ли он отправиться вместе с ним на Южный полюс и посетить станцию «Восток» в Антарктиде.
Лукашенко предложил Путину отправиться с ним в Антарктиду
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Алексей Васильев
У Батки в Мискоре есть причал с эйлингом.
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7 час.
Александр Глущенко
а где это .. мисКор ? Может в Мисхоре? Всё, что он имеет на территории России , всё ЭТО В АРЕНДЕ И ЗА ВСЁ ОН ПЛАТИТ, ему ничего , никто не даст БЕСПЛАТНО..Даже если он купил во время укрооккупации Крыма у них , то эллинг , а не пирс и даже не порт . Хотя очень сомнительно, ведь он так и не признал за Россией Крым, Донбасс , Абхазию, ю. Осетию ,он наоборот порошенке рассказывал, что бы он сделал на месте пеци "уничтожил бы за 3 дня".. как-то так..
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16 мин.
Александр Глущенко
понятно , что он ПОВЕЗЁТ нашего президента , на нашем же самолёте, на нашу же станцию)))) а потом будет рассказывать о том , что "антарктида наша" , в крайнем случае "мы "союзное" гос-во" , забывая , что "союзное " НЕ ОДНО.
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13 мин.
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