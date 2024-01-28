Лукашенко предложил Путину отправиться с ним в Антарктиду

Александр Глущенко

а где это .. мисКор ? Может в Мисхоре? Всё, что он имеет на территории России , всё ЭТО В АРЕНДЕ И ЗА ВСЁ ОН ПЛАТИТ, ему ничего , никто не даст БЕСПЛАТНО..Даже если он купил во время укрооккупации Крыма у них , то эллинг , а не пирс и даже не порт . Хотя очень сомнительно, ведь он так и не признал за Россией Крым, Донбасс , Абхазию, ю. Осетию ,он наоборот порошенке рассказывал, что бы он сделал на месте пеци "уничтожил бы за 3 дня".. как-то так..