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  • Александр Глущенко
    понятно , что он ПОВЕЗЁТ нашего президента , на нашем же самолёте, на нашу  же станцию)))) а потом будет рассказывать...Лукашенко предлож...
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Лукашенко предложил Путину отправиться с ним в Антарктиду

Лукашенко предложил Путину отправиться с ним в Антарктиду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поинтересовался у президента России Владимира Путина, не хочет ли он отправиться вместе с ним на Южный полюс и посетить станцию «Восток» в Антарктиде.

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Комментарии
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Алексей Васильев
У Батки в Мискоре есть причал с эйлингом.
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7 час.
Александр Глущенко
а где это .. мисКор ? Может в Мисхоре? Всё, что он имеет на территории России , всё ЭТО В АРЕНДЕ И ЗА ВСЁ ОН ПЛАТИТ, ему ничего , никто не даст БЕСПЛАТНО..Даже если он купил во время укрооккупации  Крыма у них , то эллинг , а не пирс и даже не порт .  Хотя очень сомнительно, ведь он так и не признал за Россией Крым, Донбасс , Абхазию, ю. Осетию ,он наоборот порошенке рассказывал, что бы  он сделал на месте пеци &quot;уничтожил бы за 3 дня&quot;.. как-то так..
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16 мин.
Александр Глущенко
понятно , что он ПОВЕЗЁТ нашего президента , на нашем же самолёте, на нашу  же станцию)))) а потом будет рассказывать  о том , что &quot;антарктида наша&quot; , в крайнем случае &quot;мы &quot;союзное&quot; гос-во&quot; , забывая , что &quot;союзное &quot; НЕ ОДНО.
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13 мин.

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