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Axios: Трамп не хотел встречаться в Париже с Зеленским, но его уговорил Макрон

Axios: Трамп не хотел встречаться в Париже с Зеленским, но его уговорил Макрон

Избранный президент США Дональд Трамп не хотел встречаться в Париже с Владимиром Зеленским. В том, что встреча все же состоялась, - заслуга французского лидера Эмманюэля Макрона, пишет информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

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