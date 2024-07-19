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За пополнение счетов долгосрочных сбережений можно будет вернуть до 88 тысяч рублей налога

За пополнение счетов долгосрочных сбережений можно будет вернуть до 88 тысяч рублей налога

Увеличение сумм возврата по ежегодному налоговому вычету будет возможным для россиян, которые начнут платить более высокие налоги по новой пятиступенчатой прогрессивной шкале НДФЛ К налоговому вычету по инвестсчетам будут применяться ставки от 13% до 22%, сообщила Федеральная налоговая служба.

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