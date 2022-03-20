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«Не хочется ссор и разборок», – уехавшая из России Пугачёва публично обратилась к Максиму Галкину

«Не хочется ссор и разборок», – уехавшая из России Пугачёва публично обратилась к Максиму Галкину

Алла Пугачёва и Максим Галкин вместе более 10 лет. Несмотря на значительную разницу в возрасте супруги смогли свить семейное гнёздышко и воспитывают двоих общих детей.

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