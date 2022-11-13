Хоккеисты Уссурийска стали вторыми в турнире по хоккею на "Кубок Приморья"

Кубок Приморья по хоккею прошел в Уссурийске. Играли мальчишки 2010-2011 годов рождения. Первое место заняла команда "Адмирал" из Владивостока.
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