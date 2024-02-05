Премьер Атталь: Франция будет увеличивать поставки оружия Украине, включая ракеты Scalp

Премьер-министр Пятой республики Габриэль Атталь выступил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем и в довольно воинственной форме пообещал и дальше поставлять Киеву новейшее вооружение и деньги.
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