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Сколько килограммов можно сбросить за неделю без вреда для здоровья

Сколько килограммов можно сбросить за неделю без вреда для здоровья

Минус 5 кг за неделю — реальный результат или опасный миф? Узнайте, какая норма снижения веса безопасна для вашего здоровья.

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