Крах европейско-мигрантских иллюзий: что на самом деле стоит за угрозами «антиукраинского джихада» в бельгийском Эйпене

То, что произошло в бельгийском городе Эйпен, сложно назвать просто криминальным инцидентом. Обычная детская ссора на площадке между детьми из семей украинских и сирийских мигрантов за несколько часов трансформировалась в кровавую развязку с гибелью человека от рук полиции и пугающими заявлениями о «антиукраинском джихаде» со стороны местного сирийского анклава.
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"...Общество, которое не способно защитить своих граждан от агрессии неассимилированных групп внутри собственных границ, грубо нарушает базовый общественный договор..." - это, пожалуй, и к нам относится!