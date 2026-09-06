Крах европейско-мигрантских иллюзий: что на самом деле стоит за угрозами «антиукраинского джихада» в бельгийском Эйпене

То, что произошло в бельгийском городе Эйпен, сложно назвать просто криминальным инцидентом. Обычная детская ссора на площадке между детьми из семей украинских и сирийских мигрантов за несколько часов трансформировалась в кровавую развязку с гибелью человека от рук полиции и пугающими заявлениями о «антиукраинском джихаде» со стороны местного сирийского анклава.