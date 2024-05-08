Выбраны оформители для украшения Петербурга на День города: им заплатят 26 млн

Приближается 321-й День рождения Петербурга. По традиции праздничные мероприятия начнутся в городе раньше 27 мая, также об украшении города заранее позаботились в СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления».
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