Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

401 подписчик

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки БПЛА

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки БПЛА

В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки БПЛАУтром 9 сентября в Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации — город-герой продолжает приходить в себя после массированного удара беспилотников, обрушившегося минувшей ночью.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым