Как отмечают Международный день медицинской сестры 12 мая: история и поздравления Евгения КомароваВ свете постоянного развития технологий многие профессии оказываются на грани исчезновения, но есть те, что прочно укоренились в обществе и продолжают оставаться востребованными.
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