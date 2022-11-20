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Мироманов набрал 1+1 с «Онтарио» и стал 1-й звездой матча. У него 11 очков в 13 играх за фарм «Вегаса», у Морозова – 2 в 8

Даниил Мироманов набрал 1+1 с «Онтарио» и стал 1-й звездой матча. 25-летний защитник «Хендерсона» помог команде победить «Рейн» (3:1) в регулярном чемпионате АХЛ.

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