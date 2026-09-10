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Вячеслав Зайцев покорил Париж, но годами не мог найти путь к собственному сыну

Вячеслав Зайцев покорил Париж, но годами не мог найти путь к собственному сыну

Он создал советскую высокую моду там, где ее быть не могло, одевал первых лиц страны и собирал овации на мировых подиумах.

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