Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Суджанского района

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины реактивными снарядами обстреляли Суджанский район региона, прилеты зафиксированы недалеко от села Мартыновка.
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