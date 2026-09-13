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Журнал «Профиль»

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В Латвии министр может лишиться поста после задержания за пьяное вождение

Министр благосостояния Латвии Рейнис Узулниекс отстранен от должности после задержания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения: алкотест при задержании показал, что в крови чиновника содержится 3,5 промилле алкоголя (считается тяжелой степенью опьянения, соответствует примерно 600 граммам водки.

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