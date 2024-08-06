Пришел на войну-умри! Для солдат ВСУ возвращение не запланировано Как сложно сегодня киевской власти сохранять хорошую мину.
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Пришел на войну-умри! Для солдат ВСУ возвращение не запланировано Как сложно сегодня киевской власти сохранять хорошую мину.
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