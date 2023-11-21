В Самаре полицейские обнаружили банду автовымогателей

О злоумышленниках стало известно от родственника одного из потерпевших.Так, по информации ГУ МВД России по Самарской области, обратившийся в полицию сообщил, что его 21-летнего родственника насильно удерживают в одном из офисов на улице Авроры.
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