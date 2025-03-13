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Царьград

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"Ха-ха-ха!": Американец русским матом объяснил, зачем Киеву перемирие. Хватило 30 секунд

"Ха-ха-ха!": Американец русским матом объяснил, зачем Киеву перемирие. Хватило 30 секунд

"Предложение" Вашингтона после переговоров в Саудовской Аравией с украинской делегацией о прекращении огня на 30 дней, в то время как США возобновляют военную помощь Киеву не только русским кажется неотёсанный издевательством.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Всем понятно, только наши так называемые элиты склоняют главного к позорному миру…
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20 час.
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