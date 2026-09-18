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Honor представила мощную рабочую станцию на платформе Nvidia RTX Spark в корпусе объемом всего 2 литра

Honor представила мощную рабочую станцию на платформе Nvidia RTX Spark в корпусе объемом всего 2 литра

Есть варианты Tiangong AXB35 на Intel Core Ultra X7 358H и AMD Ryzen AI Max+ 395 Honor анонсировала семейство компактных рабочих станций Tiangong AXB35, предназначенных для локального запуска и разработки систем искусственного интеллекта.

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