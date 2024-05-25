В Белоруссии поймали двух таджиков-террористов, пытавшихся бежать в Германию

На территории Республики задержали участников террористического объединения, входящего в состав "Исламского государства"*Силовые ведомства Белоруссии задержали двух граждан Таджикистана, причастных к террористическим актам.
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