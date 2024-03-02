Может идеология в государстве не так уж и плохо? Вчерашняя речь про “новые элиты” и озвученные нацпроекты Президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию являются серьезным сигналом для всего российского общества.
Может идеология в государстве не так уж и плохо?
Комментарии
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Л
Леонид
Где ИДЕОЛОГИЯ? Да ОНА в людях! У русского народа идеология была и осталась. Она вдруг испарилась у власти и выпала из Основного закона Государства. Наши "царьки" предали и продали страну, а управлять страной стали "лицедеи" из представителей не государствообразующих наций. Вопрос об так называемых элитах на повестке дня стоит давно, но враждебными силами всё время "заметается под ковёр". Где сидят эти силы народ видит, но только видит...Убрать их может только власть, если волю имеет к ПОБЕДЕ. Ну а относительно всех сбежавших скоморохов позиция должна быть жёсткой. Не пускать их не только в страну, но и до её порога. Их покровителям необходимо дать по рукам или вообще удалить от власти. Законом закрепить НАШУ идеологию. Только тогда мы сможем говорить о суверенном государстве и вести свою политику без оглядки на запад.
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16 час.
А Кудасов
Куда идём?
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15 час.
А
Александр
Что же это за страна, государство без своих основополагающих ценностей? Трубим об уникальности, цивилизации, а сказать нечего. Один бубнеж про заслуги предков, березки и балалайки. Так, в чем уникальность этого основополагающего? Пока в источниках доходов нуворишей, столпов - краденое. (Для справки: «Партнеры» 300 лет по буржуйской пустыне бродили.) Нахлынувшие мигранты так и не поняли где оказались. «Кладут» и творят что хотят. А наши «уникальные» только потворствуют, потому что сами просто пустышки, без рода и племени. Начали с вымаривания всего российского, вот и получили нечто безликое, способное только отбрёхиваться.
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15 час.
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