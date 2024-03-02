Приветствуем ВА...
ГлавнаяБлогКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторовОрфей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 901 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    .. Рано или поздно перестаешь реагировать на обидные слова, ядовитые выпады, истерические обвинения. Распознаешь шант...Враги народа: пер...
  • Александр
    Что же это за страна, государство без своих основополагающих ценностей? Трубим об уникальности, цивилизации, а сказат...Может идеология в...
  • А Кудасов
    Куда идём?Может идеология в...

Может идеология в государстве не так уж и плохо?

Может идеология в государстве не так уж и плохо?

Может идеология в государстве не так уж и плохо? Вчерашняя речь про “новые элиты” и озвученные нацпроекты Президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию являются серьезным сигналом для всего российского общества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Леонид
Где ИДЕОЛОГИЯ? Да ОНА в людях! У русского народа идеология была и осталась. Она вдруг испарилась у власти и выпала из Основного закона Государства. Наши &quot;царьки&quot; предали и продали страну, а управлять страной стали &quot;лицедеи&quot; из представителей не государствообразующих наций. Вопрос об так называемых элитах на повестке дня стоит давно, но враждебными силами всё время &quot;заметается под ковёр&quot;. Где сидят эти силы народ видит, но только видит...Убрать их может только власть, если волю имеет к ПОБЕДЕ. Ну а относительно всех сбежавших скоморохов позиция должна быть жёсткой. Не пускать их не только в страну, но и до её порога. Их покровителям необходимо дать по рукам или вообще удалить от власти. Законом закрепить НАШУ идеологию. Только тогда мы сможем говорить о суверенном государстве и вести свою политику без оглядки на запад.
Ответить
16 час.
А Кудасов
Куда идём?
Ответить
15 час.
А
Александр
Что же это за страна, государство без своих основополагающих ценностей? Трубим об уникальности, цивилизации, а сказать нечего. Один бубнеж про заслуги предков, березки и балалайки. Так, в чем уникальность этого основополагающего? Пока в источниках доходов нуворишей, столпов - краденое. (Для справки: «Партнеры» 300 лет по буржуйской пустыне бродили.) Нахлынувшие мигранты так и не поняли где оказались. «Кладут» и творят что хотят. А наши «уникальные» только потворствуют, потому что сами просто пустышки, без рода и племени. Начали с вымаривания всего российского, вот и получили нечто безликое, способное только отбрёхиваться.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх