Может идеология в государстве не так уж и плохо?

Л

Леонид

Где ИДЕОЛОГИЯ? Да ОНА в людях! У русского народа идеология была и осталась. Она вдруг испарилась у власти и выпала из Основного закона Государства. Наши "царьки" предали и продали страну, а управлять страной стали "лицедеи" из представителей не государствообразующих наций. Вопрос об так называемых элитах на повестке дня стоит давно, но враждебными силами всё время "заметается под ковёр". Где сидят эти силы народ видит, но только видит...Убрать их может только власть, если волю имеет к ПОБЕДЕ. Ну а относительно всех сбежавших скоморохов позиция должна быть жёсткой. Не пускать их не только в страну, но и до её порога. Их покровителям необходимо дать по рукам или вообще удалить от власти. Законом закрепить НАШУ идеологию. Только тогда мы сможем говорить о суверенном государстве и вести свою политику без оглядки на запад.