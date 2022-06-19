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«Ошибочная политика»: почему республиканцы обвинили администрацию США в энергокризисе

«Ошибочная политика»: почему республиканцы обвинили администрацию США в энергокризисе

Представители Республиканской партии критикуют власти США за меры, которые привели к энергокризису. Как заявил конгрессмен-республиканец Лэнс Гуден, именно из-за политики демократов бензин стал стоить по $5, а инфляция достигла рекордных значений.

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