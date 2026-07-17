Каждый четвертый светофор Новосибирска станет «умным» уже в 2027 году

До конца 2026 года к ней подключат еще 33 светофора и установят 136 детекторов транспортных потоков. Работы ведут министерство транспорта Новосибирской области совместно с мэрией в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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