17 сентября: День Вавилы.

17 сентября (4 сентября по старому стилю) – Луков день, Вавила, Неопалимая Купина, день Вавилы. Согласно церковному календарю, в эту дату чествуют икону Богоматери «Неопалимая Купина», а также чтят память священномученика Вавилы Антиохийского.