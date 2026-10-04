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Floating Power Plants Are Opening a New Energy Frontier

The renewable revolution is running out of space. Utility-scale solar and wind farms take up enormous tracts of land and are facing increasing legal pushback from many of the communities where their development is planned.

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