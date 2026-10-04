Floating Power Plants Are Opening a New Energy Frontier

The renewable revolution is running out of space. Utility-scale solar and wind farms take up enormous tracts of land and are facing increasing legal pushback from many of the communities where their development is planned.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым