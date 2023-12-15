Международный комитет спасения прогнозирует усугубление гуманитарных кризисов в 2024 году

Количество людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, растет. Изменение климата, обострение вооруженных конфликтов, рост долговой нагрузки и сокращение международной поддержки усугубит гуманитарные кризисы во всем мире в 2024 году, говорится в докладе Международного комитета спасения (IRC).