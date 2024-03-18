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Реут: окрашенные зеленкой бюллетени учли на выборах президента России в Москве

Реут: окрашенные зеленкой бюллетени учли на выборах президента России в Москве

Отметки в бюллетенях в двух ящиках для голосования на выборах президента Российской Федерации на двух избирательных участках в Москве, в которые была опрокинута зеленка, были читаемы, поэтому их учли при подсчете голосов.

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