Зампредседателя КНР встретился с премьер-министром Нигера

Пекин, 3 сентября /Синьхуа/ -- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн во вторник встретился с премьер-министром Нигера Али Махаманом Ламином Зейном, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.