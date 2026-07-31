Пенсии в августе 2026 года: кому ждать прибавку и сколько добавят к выплатам

С 1 августа 2026 года пенсионеров ждет плановый перерасчет выплат.Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с ТАСС уточнил, что повышение коснется сразу нескольких категорий граждан: работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий и граждан старше 80 лет.