ВС РФ улучшили позиции на краснолиманском и авдеевском направлениях

Российские военные продолжают делать успехи в зоне проведения спецоперации. В минувшие сутки им удалось расширить серую зону и улучшить свои позиции сразу на двух направлениях, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
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