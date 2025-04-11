Василий Колташов: Надо брать у Запада всё, что нам нужно, без оглядки на «правила» Догнать и перегнать Mercedes белорусско-российский автопром может в течение пары лет, заявил президент Александр Лукашенко.
«Мерседесы» от Лукашенко. Выдержит ли немецкий автопром конкуренцию с Батькой
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Aнатолий Райков
https://rutube.ru/video/e3892d9c7d0add9407119937f45e24b7/?t=5&r=plwd
Презентация Тонар - 2022. День второй.
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6 час.
Aнатолий Райков
Только объединение даёт заводам оставаться на плаву. https://rutube.ru/video/40654b568b24272d94a6aa54931d1c97/?t=21&r=plwd
Яркие воспоминания COMveх-2024
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5 час.
Aнатолий Райков
Вот это показать Лукашенко,чтобы ускорить объединения. https://rutube.ru/video/5e1d8dfa48d2489c12ce30da2fdb4dbe/?t=5&r=plwd
В Подмосковье открывается первый в России завод по сборке легковых автомобилей Mercedes
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5 час.
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