13 непонятных штуковин, которые вызвали подозрения, но люди узнали правду

Когда не знаешь назначение того или иного предмета, можно заподозрить и надумать всякое. И одно дело, когда это просто некий непонятный прибор в магазине, и совершенно другое - когда это странная штуковина в собственном доме.
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