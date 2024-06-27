Каллас, Кошта, фон дер Ляйен: В Европе выбирают главных управленцев

Россиянин

Ну то что эти еврочиновники не выдающихся способностей, ничего удивительного нет. Именно такие и нужны гегемону. Они ведь всего лишь исполнители. Вон в самих США невменяемого Байдена хотят оставить на второй срок. После этого вопросы кто управляет США, излишни. Управляют олигархия. А у них интересы в основном сосредоточены вокруг прибыли. Ну а в средствах для достижения своих целей, они ничем не гнушаются. Пойдут на самые тяжкие преступления. Вот кого нужно уничтожить в первую очередь. Вот на кого должны быть нацелены ракеты.