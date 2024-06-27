Евросовет назвал кандидатуры на основные посты евробюрократии.Евросовет обозначил чиновников, которым, возможно, предстоит возглавить основные институты ЕС в предстоящие пять лет.
Каллас, Кошта, фон дер Ляйен: В Европе выбирают главных управленцев
Комментарии
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Россиянин
Ну то что эти еврочиновники не выдающихся способностей, ничего удивительного нет. Именно такие и нужны гегемону. Они ведь всего лишь исполнители. Вон в самих США невменяемого Байдена хотят оставить на второй срок. После этого вопросы кто управляет США, излишни. Управляют олигархия. А у них интересы в основном сосредоточены вокруг прибыли. Ну а в средствах для достижения своих целей, они ничем не гнушаются. Пойдут на самые тяжкие преступления. Вот кого нужно уничтожить в первую очередь. Вот на кого должны быть нацелены ракеты.
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